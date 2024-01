Yiddá Eslava: ¿Quién es Ángel Fernández, el fotógrafo que la habría enamorado?

“Yo cuando termino la relación con Julián, dije: ‘Bueno, saquemos la agenda negra’. Pero no pude… intenté hacerme la sabandija, pero no me liga. No me nacía. Conocí a bastantes personas, personas interesantes, regresó gente del pasado, pero no pasaba nada, chicos guapos y hasta un millonario”, pronunció.