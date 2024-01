Yiddá Eslava negó infidelidad de Julián Zucchi tras publicar polémico mensaje

La exintegrante de Combate pidió que no asocien su mensaje con el padre de sus hijos y explicó que sus cambios se deben a su situación personal. "Hay gente que ya empezó a comentar asociándolo a Julián. Y la verdad que el cambio que yo he realizado no es por otra persona y si nosotros no terminamos de entender eso, va a ser muy difícil el poder avanzar. En mi caso yo estaba estancada", aclaró.