"Hora de pasar la página": Julián Zucchi sobre el nuevo romance de Yiddá Eslava

“Estoy feliz. Quiero mantenerlo bajo mi privacidad, no quiero exponerlo. Pero sí, estoy saliendo con alguien, estoy súper feliz, no es del medio. Estamos conociéndonos", dijo la exchica reality, para luego confesar que el argentino no sabía de su nueva relación y que se enteraría con la transmisión de dicha entrevista.