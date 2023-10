Valeria Piazza será sometida a una operación: "Estaré desaparecida de la TV"

“Desaparecí de todo casi seis meses. En Perú, como no tenía un diagnóstico, tuve 9 médicos y hasta me diagnosticaron infección al cerebro, dijeron que la infección se había generalizado por todo el cuerpo, incluso le dijeron a mi mamá que me tenían que cortar el pie, porque al no tener mucha circulación en la sangre, los pies se me pusieron negros. Mi mamá paraba llorando. Pensaba que me quedaba seis o siete días. Cuando aparecieron nueve doctores en mi cuarto, todos preocupados, yo escuchaba las conversaciones y decía ‘no, Dios, tengo que despedirme’, quería salir y ver a la gente que quería”, contó.