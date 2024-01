Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez: ¿Por qué no tuvieron luna de miel?

Ya pasaron más de 15 días desde que Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se casaron por civil y hasta el momento no se han ido de luna de miel. Fue Valeria Piazza quien contó la razón de la pareja para aún no irse de viaje. "Él ha empezado su gira ahora (en Colombia) y por eso no ha podido hacer su luna de miel, apenas terminó la boda (...) Esta gira es muy fuerte. Él se va a dedicar mucho más a la música este año porque también tenía negocios el año pasado", acotó la modelo.