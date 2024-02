Cassandra Sánchez será directora del Miss Perú y ¿Jessica Newton?

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se casaron por civil en el mes de diciembre y no tuvieron luna de miel. Fue Valeria Piazza quien contó la razón de la pareja para aún no irse de viaje. "Él ha empezado su gira ahora (en Colombia) y por eso no ha podido hacer su luna de miel, apenas terminó la boda (...) Esta gira es muy fuerte. Él se va a dedicar mucho más a la música este año porque también tenía negocios el año pasado", acotó la modelo.