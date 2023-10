Valeria Piazza expresó su solidaridad con Natalia Merino, conocida influencer como 'Cinnamon Style', que acaba de anunciar el fin de su matrimonio tras un video de su esposo besando a otra mujer. "Me sorprendió bastante. Natalia es amiga mía hace muchos años, ha ido a mi matrimonio y hemos trabajado juntas. Sé que no la está pasando bien, es obvio. Le he escrito porque la considero mi amiga y la quiero bastante", dijo la exreina de belleza.