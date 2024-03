Sebastián Lizarzaburu se sometió a una delicada operación: "Estuve en UCI"

En medio de su historia, el exintegrante de Combate no pudo contener las lágrimas al señalar que su hija no lo ha visitado desde que se internó en la clínica. “Maya no ha venido a verme, no sé si sepa que yo estoy acá. Me hubiese gustado que tenga la delicadeza de venir, evidentemente, pero en fin. Entiendo que, tal vez, es para que no se preocupe más de la cuenta", indicó visiblemente afectado.