Andrea San Martín presume a su nueva pareja con tierna fotografía

Andrea San Martín demostró una vez más su gran admiración por Anuel AA y en sus redes sociales compartió varios momentos del concierto que brindó en Perú en setiembre, como su llanto descontrolado por el artista. "Nunca he llorado tanto por alguien. He llorado mucho toda la noche. Ni por mis ex ni en mis mejores tiempos, cuando terminaba con Sebastián (Lizarzaburu) he llorado tanto", expresó en sus historias de Instagram.