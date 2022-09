Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirmaron fin de relación: "Seguiremos siendo una familia"

San Martín y Lizarzaburu mencionaron a través de su comunicado que no están en la "obligación de contar lo que pasó en interno", pero por ese medio buscan poner fin a todas las especulaciones. " Hemos decidido hacer un pequeño comunicado y confirmar nuestra separación ", se resalta.

En otro momento, la pareja hace énfasis que seguirán siendo una familia y aclararon que no ocurrió nada en particular para confirmar su ruptura. "No hay más una relación de pareja, pero sí la de padres que estará siempre presente y en prioridad", finalizó el mensaje que Andrea y Sebastián compartieron en sus respectivas redes sociales.