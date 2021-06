Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu: "No queremos tener otro hijo más"

"Lo decidimos en familia y llegamos a la conclusión que por estabilidad en muchos sentidos, por ahora y adelante, no", dijo Andrea San Martín.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu afirmaron que no quieren tener más hijos y explicaron el motivo de su decisión. "Por ahora al menos, y en adelante, creo que estamos bien con las dos niñas y nos vamos a dedicar a vivir experiencias con ambas, que ya están más grandecitas", dijo la empresaria.

"Obviamente, esta decisión no es que Sebastián amanezca y diga a mí no me da la gana de tener hijos, lo decidimos en familia y realmente llegamos a la conclusión que por circunstancias generales de lo que se está viviendo, de estabilidad en muchos sentidos y de más, por ahora no", agregó Andrea San Martín.

En su visita a En boca de todos, Sebastián Lizarzaburu recordó que ya mencionó que ninguno de los dos quería tener otro hijo más. "De hecho, yo tengo una (hija) directa y una indirecta que es prácticamente mía porque es de la familia. Entonces, ya dos, ella dos, les juro por Dios que ahorita no quiero", sentenció el popular "Hombre roca".

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!