Samahara Lobatón denunciará a Youna por tildarla de 'mala madre'

"Es sorprendente el nivel de estupidez que puede llegar una persona. Estoy totalmente indignado porque el padre de Xianna soy yo. Y no me he muerto, sigo dándole lo mejor y pago el colegio, en el cual le preguntan quién es su familia y mínimo tendría que tener una foto mía porque yo soy el padre y yo lo pago. Asco, rabia y vergüenza es lo que siento por las personas que se sienten bien intentando borrarme de la vida de mi hija como si yo no existiera (...) ¿Buena madre? Por donde te vean nada te hace ser buena madre y tu hija se va a dar cuenta de todo”, escribió en su Instagram el barbero.