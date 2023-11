¿Samahara Lobatón dedicó fulminante mensaje a Youna?

Samahara Lobatón se mostró reflexiva en sus redes sociales con la reciente publicación que hizo a través de historias. "La vida te quita personas que no debían estar en tu vida, te cambia de trabajo donde no eras feliz, te reúne con personas que si valen la pena y amores sinceros, uno pasa por cosas malas, y cuando estén en esas, recuerden que siempre llegará algo mejor", se lee en el mensaje. ¿Estará mandándole un dardo a Youna luego de escándalo que involucró a su pequeña Xianna y a Bryan Torres?

¿Samahara Lobatón y Bryan Torres están a un paso del altar?

Tras la noticia que Bryan Torres aún figura como casado en RENIEC, pese a que le habría dado un anillo de compromiso a Samahara Lobatón, el amigo íntimo de Jefferson Farfán decidió aclarar la situación y afirmó que está en proceso de divorcio desde diciembre del 2022. "Estoy divorciado. No me estresen. Reniec, ¿qué fue causa? Demórate más Reniec. Ya sale mi DNI con la 'D' de disponible como me dijo la señora de Reniec", explicó.