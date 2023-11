Youna enfurece con Samahara por reemplazarlo con Bryan Torres en foto familiar

Pero eso no fue todo. Youna continuó despotricando contra Samahara Lobatón en sus plataformas digitales. El joven dejó en claro que es el padre biológico de la niña y que no la ha dejado de lado como para no incluirlo en la foto familiar. "Es sorprendente el nivel de estupidez que puede llegar una persona. Estoy totalmente indignado porque el padre de Xianna soy yo. Y no me he muerto, sigo dándole lo mejor y pago el colegio, en el cual le preguntan quién es su familia y mínimo tendría que tener una foto mía porque yo soy el padre y yo lo pago”, agregó.