Pamela Franco lanzó dura advertencia a Christian Domínguez sobre su divorcio

“Del casamiento, si él dice que sí, ya le he dicho cállate porque a veces mete la pata, le digo no digas nada porque todo lo que digas será usado en tu contra”, mencionó la cantante muy enérgica y advirtiéndole a su pareja que deje de comentar al respecto del polémico tema.

“Yo misma le he dicho que por favor ya no diga nada porque diga lo que diga, su verdad, que es la verdad que yo conozco, es la que yo sé con pruebas y todo, pero la gente va a especular y sobre todo los medios de espectáculos quieren y lo aman mucho a Christian, van a decir lo que quieran, sobre todo lo que vende”, agregó.

“La gente va decir porque no se casan, y si nos casamos la gente va decir ‘un año más o menos, la engaña’, siempre va haber algo, entonces lo importante es que nosotros tenemos una familia, una relación perfecta no la tenemos, una relación como la de cualquiera con altos y bajos, tratando de ser mejores personas, el día a día, luchando porque la verdad que trabajamos un montón y eso es lo que importa, lo otro es un papel, casamiento es una formalidad que no va variar nada nuestras vidas porque nosotros ya somos una familia y después de festejar seguiremos nuestras vidas como tenga que seguir, pero ahorita lo que importa en realidad es que él y yo estemos haciendo las cosas bien, que debería de eso importarle a todas las personas, pero bueno ese papel ya saldrá en algún momento, si sale, sale, no se preocupen, como tanto es de interés público yo lo voy a poner como una diploma y lo voy a postear”, sentenció.