Onelia Molina se burló así de la indirecta de Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria habría enviado una indirecta a través de sus redes sociales a Onelia Molina y ella no dudó en responder las comentarios de la "Patrona". "No, la verdad que puedo comentar de los que están en el programa, de lo que me suma y hablen bien. Todo lo negativo hago oídos sordos y a seguir", aclaró la novia de Mario Irivarren.