Kevin Díaz cargó a Onelia Molina para celebrar eufórico su punto

"No va a pasar. Creo que el tema anterior es muy distinto. Antes aún había cierta confianza y puso las manos al fuego por Mario por eso, porque aún creí en sus valores. El día de hoy me di cuenta que no existen. Entonces ya cuando hay una tercera persona y un tema de infidelidad, no hay vuelta atrás. Este respeto y la confianza se rompe. Ya no más", dijo la combatiente.