Kevin Díaz cargó a Onelia Molina para celebrar eufórico su punto

Kevin Díaz se encuentra cada vez más unido a Onelia Molina y esta vez no dudó en celebrar eufórico su triunfo. En medio de rumores de un vínculo sentimental, el combatiente se acercó a la arequipeña para festejar que le ganó a la guerrera. El venezolano la agarró por la cintura y la cargó por el aire, mientras ella gritaba de emoción.
Kevin Díaz fue abordado por las cámaras de 'Más Espectáculos' sobre los rumores de un posible acercamiento sentimental con Onelia Molina luego del fin de su relación con Mario Irivarren. Si bien, el combatiente aseguró que solo mantenía una amistad con la arequipeña, sorprendió al revelar que ella ya conoce a su mamá.
"Ella de hecho la conoce, se lleven muy bien. Para nadie es sorpresa que Onelia es una muy buena chica, trabajadora, inteligente, guerrera, tiene un montón de cualidades y mi mamá ve eso como madre, le parece una muy buena chica y muy linda", dijo el guerrero, visiblemente contento por la situación.
Onelia Molina descartó rotundamente regresar con Mario Irivarren tras ampay. Fue la conductora Katia Palma quien le preguntó a la modelo si le daría otra oportunidad al chico reality, pese al ampay que protagonizó en las últimas horas con Said Palao y Patricio Parodi en un yate en Argentina.
"No va a pasar. Creo que el tema anterior es muy distinto. Antes aún había cierta confianza y puso las manos al fuego por Mario por eso, porque aún creí en sus valores. El día de hoy me di cuenta que no existen. Entonces ya cuando hay una tercera persona y un tema de infidelidad, no hay vuelta atrás. Este respeto y la confianza se rompe. Ya no más", dijo la combatiente.