Milena Zárate sobre amenazas de Pilar Gasca: “Esto no debe pasar por agua tibia”

“Las redes sociales no son para amenazar, ni incentivar el odio y menos para ejercer ningún tipo de violencia, están para divertir, trabajar, generar contenido para todo público. Yo multiplico por cero comentarios, críticas que no me suman y menos me interesan, y menos si vienen de personas con una catadura moral de esa clase! Pero esto es una amenaza!! Una persona que le pega a la mamá y se expresa así en redes que puedo esperar yo? Por eso lo hago de conocimiento, estas cuentas se deben reportar”, sentenció.