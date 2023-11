Milena Zárate contó otro desgarrador momento que vivió durante su juventud. “Yo tuve a los 16 años a mi bebé (…) nace con unos huequitos en el intestino. Entonces él cuando nació al mes empezó con diarrea, vómito (…) a mí se me infectó la cesárea porque me dejaron unas gasas (…) hasta que cumplió ocho mesecitos y se me muere”, explicó la colombiana.