Michelle Soifer y su reacción sobre posible unión musical con Leslie Shaw.

Michelle Soifer quedó muy sorprendida al enterarse que Leslie Shaw la elogió como artista peruana e incluso no descartó unirse a ella para grabar una colaboración musical. La integrante de Esto es guerra no pudo ocultar su asombro y aseguró que si el público quiere escucharlas juntas pues no le desagrada la idea. "Yo no veo por qué no. Me da gusto que haya cambiado de pensar", dijo.