Leslie Shaw grabará tema con Michelle Soifer: "Puede ser"

Leslie Shaw limó asperezas con Michelle Soifer y lamentó no volver a encontrarse con la competidora durante su última presentación en Esto es guerra. Además, la cantante urbana no descartó grabar un nuevo tema musical con la popular "Michi" dejando atrás sus diferencias. "No sé. ¿Quién sabe, no? Puede ser. No, no sé. yo estoy feliz haciendo música con quien venga", puntualizó.