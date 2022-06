Jazmín Pinedo vuelve a defenderse: "Nadie la quiere destruir, no manipule la información"

"Quiero decirle a la señora del otro canal, a mi 'tía' con cariño, que no se victimice más, que no le mienta a la gente, que no manipule la información. Que no le diga a las personas que 'un canal la quiere destruir'. Primero, nadie la quiere destruir. Lo único que quiero, yo, que soy quien le está hablando, yo no necesito que nadie más me ayude, yo puedo sola, al igual que usted seguramente."