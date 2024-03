Jazmín Pinedo sobre polémica de Christian Domínguez: “Enfrenta la situación”

“Por eso es importante que se siente y diga la verdad, no la verdad a medias. Porque a mí no me cabe en la cabeza que sea tan (…) que haya sido tan duro con ella, no sé, no me cabe en la cabeza, no creo que alguien pueda hacerle algo así a la mamá de su hija. Vemos de todo también, así que mejor hay que esperar”, sentenció.