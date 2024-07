Jazmín Pinedo y su reacción por reconciliación de Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo.

Jazmín Pinedo quedó impactada al ver nuevamente juntos a Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo en el circo. Al parecer, la pareja retomó su relación que terminó en medio de una polémica por la presunta agresión física hacia la modelo. "Me entero las cosas tarde. No sabía que Samantha había retomado su amistad con Maicelo y después de todo el problema. No lo sabía", expresó asombrada la conductora.