Jazmín Pinedo: "No voy a permitir que nadie me minimice como mujer"

Jazmín Pinedo dedicó unos minutos al aire en "Más Espectáculos" para responder a la conductora Magaly Medina, quien hace poco la calificó de la peor manera a raíz de la entrevista que hizo a Jefferson Farfán.

La "chinita", muy incómoda, aclaró que no será la primera vez que responda, pues siempre defenderá su trabajo sin que nadie la desmerezca o la minimice como mujer.

"Me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras de este país, eso no lo digo yo, también lo saben sus productores (personas) que han trabajado en algún momento conmigo.", fueron las primeras declaraciones de Jazmín.

Seguido a ello se refirió con lo siguiente: "Yo no necesito apagar las cámaras para mostrarme tal y como soy. Yo al público le he hablado de mis virtudes y de mis defectos. Y es que ella (Magaly Medina), que es la más egocéntrica, es la dueña de la verdad. Ella es la mejor periodista, la más bonita, la que tiene el cuerpo escultural... Le digo tía, con todo el cariño que usted se merece, que equivocada que está."

"Ella me dice que fui en modo cazadora a la entrevista con Jefferson Farfán y que eso solo lo podría hacer un hombre. Qué retrógada y machista su comentario. Aprovechando ese comentario machista, yo no le voy a permitir a nadie que me minimice como mujer a un pedazo de objeto con conclusiones inexistentes y calificativos horribles."

Jazmín Pinedo expresó que está orgullosa de ser quien es y que jamás permitirá que la traten como un "pedazo de carne", pues es una mujer trabajadora y dedicada a su familia.

"Que le quede bien claro. Yo no soy un objeto y no necesito colocarme un lazo. No sé si entendió o si chequeó a nota. Nosotros (yo con Jefferson Farfán) somos amigos hace muchísimos años. Soy una mujer joven, trabajadora y me considero un ejemplo para muchísimas jóvenes empoderadas para que usted me reduzca a un objeto y un pedazo de carne colocándome como una 'regalada'."

PIDE RESPETO PARA LAS MUJERES

Durante su intervención, Jazmín Pinedo no solo se refirió a las críticas que recibió por la entrevista, sino también a Cassandra Sánchez De Lamadrid, hija de Jessica Newton, que también fue blanco de comentarios subidos de tono por parte de la periodista del otro canal.

"Yo no tengo miedo porque sé muy bien quien soy y qué valgo. Usted no me conoce. No está permitido opinar de mi cuerpo o del cuerpo de cualquier mujer como hace unos días que dijo que la nariz es muy grande, que la cara es muy ancha, que por qué no se opera o como lo que hizo con Cassandra (al opinar) de una mujer que recién acaba de dar a luz."

SU AMISTAD CON JEFFERSON FARFÁN

La "chinita" aseguró que su relación con Jefferson Farfán es solo de amistad. "Desde el primer día fui bien clara en decir que esta era una conversación entre amigos porque es lo que somos hace muchísimos años. Esta es la primera vez que lo entrevisto y no será la última."