Tula Rodríguez defiende a Jazmín Pinedo: "Entre mujeres no podemos insultarnos"

"Ofensa que no debe existir sobre todo en estas épocas donde estamos queriendo defender al género, donde las mujeres no podemos insultarnos, donde las mujeres no podemos minimizar en calificativos como 'bruta', 'títere'. Es una ofensa. Si bien es cierto critica, es parte de, pero llegar a esos adjetivos realmente son muy bajos."

"Ella dice que se escucha una voz en el set, efectivamente se escucha una voz. Eso pasa en todos los canales, en los programas y todos los productores le hacen un alcance a sus conductores y periodistas. No venga a engañar a la gente que yo no tengo opinión, ni voz propia."

Jazmín Pinedo aclaró que no se quedará callada por las críticas de la periodista del otro canal. Por el contrario, expresó que le contestará cada vez que pueda en su programa de televisión. "Yo no me voy a quedar callada porque a usted no le tengo miedo."