Amador renunció a su amor por Estela: "Lo nuestro no puede ser"

Amador (Fernando Niño) sorprendió a Estela (Tula Rodríguez) al decirle que su amor no puede ser y que prefiere dar un paso al costado para no perjudicarla con su familia. "No quiero ser un obstáculo en tu vida, sé que tienes cosas que resolver con tus hijos y recuperar el tiempo perdido. Lo mejor es que no estemos más. Lo nuestro no puede ser", dijo y a lo que ella no tuvo problema en aceptar su decisión. Sin embargo, el entrenador se arrepintió y le pidió luchar por su amor.