Jazmín Pinedo: "Yo no me voy a quedar callada porque no le tengo miedo"

Jazmín Pinedo aprovechó los últimos minutos antes de terminar el programa "Más Espectáculos" para responder a Magaly Medina. Fiel a su estilo y más segura que nunca, la "Chinita" se sacó el audífono que llevaba puesto y reveló que no necesita seguir las instrucciones de nadie para defenderse.

"Hago un llamado a todos los productores con los que he trabajado, no solamente en este canal, sino también a los artistas que me han acompañado en algún momento, todos saben que yo no necesito ayuda para dirigirme a nadie, mucho menos para defenderme.

Lo que sí tengo es un ayuda memoria como lo tiene todas las noches usted en su agenda, la diferencia es que yo no puedo apoyarme en los videos del canal que usted trabaja."

"Ella dice que se escucha una voz en el set, efectivamente se escucha una voz. Eso pasa en todos los canales, en los programas y todos los productores le hacen un alcance a sus conductores y periodistas. No venga a engañar a la gente que yo no tengo opinión, ni voz propia."

Jazmín Pinedo aclaró que no se quedará callada por las críticas de la periodista del otro canal. Por el contrario, expresó que le contestará cada vez que pueda en su programa de televisión. Eso sí, le pidió que muestre pruebas que avalen sus declaraciones.

"Yo no me voy a quedar callada porque a usted no le tengo miedo. Por usted solo siento pena. No le mienta al público. Respóndame con claridad y argumentos."

"Yo no soy una persona perfecta, pero jamás he salido con una persona casada. La reto ha demostrarlo, la reto ha hablar con pruebas."

"Yo me estoy defendiendo. La señora dice que yo me dejo llevar por chismes de pasillos. Yo le pregunto ¿dónde está su prueba? Le respondo, no la tiene por eso no puede decir su nombre."

"Ella me llenó de mil insultos, pero ella sale a decir que yo la insulté y me metí con su hijo. Yo no me metí con su hijo."