¿Daniela Darcourt y su novio planean ser padres?: “Estamos viviendo una etapa bonita”

Daniela Darcourt está disfrutando plenamente su relación con Jeremy Montalva , músico de su orquesta, y no dudó en hablar de algunos de sus posibles planes para este año 2023 que recién inicia como por ejemplo tener un bebé.

“Desde el 2020, fines, yo estaba evaluando bastante la posibilidad de congelarlos, de hecho no se escapa la idea, con esto no te estoy queriendo decir que voy a terminar con mi flaco, sino que siempre es bueno, a veces la vida y los proyectos te llevan por otro lado muy diferente a lo que uno desea en el momento, no sabemos qué va pasar tanto con mi carrera como con la suya, de hecho sí, en estos momentos como te digo estamos viviendo una etapa muy bonita, son meses en donde toda la melcocha está elevada al millón, dentro de todo la responsabilidad, somos una pareja joven, además creo que nos hemos caracterizado y hemos puesto un punto claro de siempre dialogar”, comentó.