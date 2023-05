Cuto Guadalupe perdonó a su esposa tras ampay: Esto me hace más fuerte

El querido exdeportista aclaró que convocó a la prensa para hablar sin filtro y así evitar especulaciones. Por otro lado, Guadalupe Farfán confesó que perdonó a su aún esposa y no es nadie para juzgarla: "¿La odio? La gratitud está por encima de todo, la soberbia y la arrogancia no te lleva a nada bueno. Yo no voy a vivir mi vida con resentimiento. Somos humanos".