Cuto Guadalupe lloró en conferencia tras ampay de su esposa Charlene Castro

Según señaló la reportera de América Hoy, Guadalupe Farfán sostuvo que no le guarda rencor a su expareja ya que es la madre de su último hijo y él está tomando dicha decisión por el bienestar de ellos. "Él dice que todo es una prueba y que no pierde la fe en Dios. A sus detractores les aseguró que no lo verán caer", acotó la mujer de prensa.