Jefferson Farfán aconsejó a Cuto Guadalupe por el ampay de su esposa.

Natalie Vértiz no dudó en preguntarle a Jefferson Farfán si le llegó a aconsejar a su tío Cuto Guadalupe por la infidelidad de su esposa Charlene Castro. En un primer momento, la "Foquita" aseguró que no sería el indicado al opinar porque a él también le habría pasado lo mismo. "No, ya mi tío ya sabe. Yo simplemente siempre he respetado sus cosas y su relación", sentenció al final el exfutbolista.