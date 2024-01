¿Austin Palao nuevamente ilusionado? Alejandra Baigorria lo delató

Alejandra Baigorria fue consultada por la web de América Televisión sobre el estado sentimental de Austin Palao, quien en el mes de noviembre anunció su ruptura con Flavia Laos. La 'Patrona' indicó que su cuñado está enfocado en sus proyectos personales y por ahora está disfrutando de su soltería. "No (tiene pareja) Está relajado, saliendo, viviendo su vida de soltero que me parece muy bien", dijo, para luego dejar en claro que su amistad con la actriz no ha cambiado en nada, pese a que ya no es miembro de la familia Palao.