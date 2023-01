Alessia Rovegno en Miss Universo: Hugo García reveló que los asistentes en gala preliminar apoyaron a Perú

Hugo García se enlazó en vivo y en exclusiva para el programa Más Espectáculos para dar más detalles de lo que fue la presentación de Alessia Rovegno en la gala preliminar del Miss Universo. El modelo peruano contó que otros invitados del certamen no dudaron en apoyar a la hija de Bárbara Cayo.

"Había mucha gente de todos los países y créeme que a pesar que apoyan a su país, la mayoría apoyaba a Alessia. Se me acercaban un montón de personas de otros países y me decían que nos felicitaban porque ella es una chica increíble, súper natura, expontánea y que transmite un brillo especial. Es súper emocionante que a pesar de no conocerte te digan eso", expresó Hugo García.