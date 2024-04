Hugo García minimizó a sus compañeros en EEG: “¿Quién ha sido muchas veces el mejor?”

Raúl Carpena mencionó: “Si se creen tan bueno, vamos a ver quién es más bueno en cancha. Suéltenme en cancha”. Por su parte, Karen Dejo fue firme en asegurar que esta vez no se dejará pisotear: “Sé lo que es el dolor, sé lo que es sufrimiento, sé lo que es guerrear. Sé lo que es quedarse callada algunas veces, pero esta vez no me voy a quedar callada, elimínenme pues”.