Hugo García al despedirse para siempre de EEG tras 8 años: "Muchas gracias por el apoyo todo este tiempo"

Hugo García se despidió para siempre de Esto es guerra y así lo anunció en el último circuito del novio de Alessia Rovegno para despedirse del programa. El guerrero histórico confesó que su salida lo pensó meses atrás y ahora es momento realizar nuevos proyectos profesionales, pero no descartó volver al reality más adelante.

"Han sido meses de pensar en esta decisión, no ha sido nada fácil. Tuve que hablarlo con mi familia, con mis amigos, con Ale. Pensar mucho. He estado ocho años seguidos, es mi segunda familia. Quería irme después de este momento especial", declaró el guerrero.

"Espero que no sea un 'hasta nunca' y en algún momento regresar, pero por ahora quiero salirme de la rutina un rato. Ya necesito un descanso y crecer en lo profesional", expresó Hugo en detrás de cámaras. El guerrero lo dio todo en la competencia. "Desde el día uno siempre he entregado todo de mí y eso todos lo pueden corroborar. Cuando me entrego, siempre doy todo de mí hasta el último. Soy demasiado perseverante", puntualizó.