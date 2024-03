Alejandra Baigorria a Michelle Soifer: "Soy la reina de Gamarra".

Alejandra Baigorria aclaró que durante su enfrentamiento con Michelle Soifer se autodenominó como la "Reina de Gamarra", pero explicó que en sí le dicen la "Gringa" por sus varios años en el rubro. "Definitivamente la gente no me dice la reina de Gamarra, pero sí la gringa de Gamarra por los 15 años que llevo trabajando y bueno Michelle que está entrando al rubro y me encanta que emprenda", aclaró.