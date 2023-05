Marina Mora cumplió 4 meses de embarazo: "Hubo varios intentos pero ya resultó"

"(¿Si estaba buscando tener un bebé?) Sí, con mi esposo vamos a cumplir cinco años de pareja y un año y un poco más de casados. Siempre estuvo en nuestros planes (tener un bebé). Siempre tuve la idea que Dios me iba a dar la oportunidad de ser mamá después que me casaba civil y católico. Antes de eso no funcionaba el tratamiento. Hemos hecho varios intentos y ya resultó. Cumplí cuatro meses."