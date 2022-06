Marina Mora a Alessia Rovegno: "Le falta oratoria y ojalá se prepare en estos seis meses"

Obviamente ojalá lo tome a conciencia, lo tome en serio porque representar al país no es un chiste, no es un título de un día. Como ella se comporte y como ella quede ante el mundo va a ser visto para toda la vida. Va a ser un recuerdo."

América Hoy. Programa conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila. Un magazine en el que te mostramos lo mejor del espectáculo, entrevistas, consultorio con especialistas, recetas de los más deliciosos platos, entrevistas y mucho más. No te lo pierdas de lunes a viernes de 9 a.m a 11 a.m.