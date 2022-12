Tilsa Lozano arremetió contra detractores por críticas a su boda con Jackson Mora: Muy retrógrada y básico

Tilsa Lozano rompió su silencio y decidió responder a todos sus detractores tras su comentada boda con Jackson Mora . La modelo arremetió contras sus críticos y sostuvo que no se hace problemas porque sabe cómo es este negocio televisivo en el que ya lleva varios años. La jurado de "El gran show" se mostró tranquila, pero no dudó en dar un contundente mensaje a sus detractores.

"Dicen que soy una ordinaria sin modales. Los que me critican que me critiquen desde siempre. Yo soy súper divertida, ¿para qué voy a fingir? Hay gente que quiere fingir y al que le gustar bien y a los que no les gusta, también", comentó la jurado del reality de baile. Algunos invalidaron a Tilsa por opinar sobre otras bodas ya que su matrimonio generó todo un escándalo.