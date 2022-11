Carlos Cacho a Tilsa Lozano sobre look para boda: "No me gustó el peinado, siento que estuvo desarmado"

Carlos Cacho opinó sobre el look de su amiga Tilsa Lozano . Fiel a su estilo, el reconocido maquillador peruano elogió la apuesta de la "exvengadora" por el hermoso vestido, más no por el peinado que consideró "desarmado".

"Siento que se desarmó el peinado, siento que el peinado no le duró mucho. No sé quien la peinó.", fueron las primeras declaraciones de Carlos Cacho .

Carlos finalizó con un comentario que sorprendió a las conductoras de América hoy. El maquillador reveló que es importante elegir un buen peinado para el matrimonio, de lo contrario no se destacará por un look tan notorio.

"Me gustó mucho el vestido, no me gustó el peinado. Me parece que el peinado está desarmado, porque el peinado soporta trajín. Para los colegas, aseguren su peinado porque va a sufrir mucho cambio, transpiración, sudor."