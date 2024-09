Tilsa Lozano sobre Olinda Castañeda: "Fanatismo"

"No tengo nada que decir. Todo bien con Dios, yo creo en Dios, pero ya hay cosas que me parecen ya, ¿no? Un fanatismo un poco perturbador. Todos podemos creer en Dios de formas diferentes, ¿no? Lo importante es que seas una buena persona. O sea, no porque me de latigazos, este, o ayunes, soy una mejor persona o peor persona", sentenció.