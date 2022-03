Olinda Castañeda entregó su vida y corazón a Cristo junto a su esposo: "Dios me cambió por completo"

"Dios te cambia por completo, cambia tu corazón por uno más amoroso, me ha enseñado mucho a perdonar, a no tener rencor. Hoy tengo paz, la que siento no es de este mundo y solo Dios nos la puede dar. En el momento que tú te arrepientes de corazón de todos los pecados que has cometido y aceptas a Cristo en tu corazón, no sabes el cambio que va a tener tu vida", cuenta Olinda Castañeda.