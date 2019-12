Tilsa Lozano: Jackson Mora reconoció su error por escándalo con Olinda Castañeda

¡Las cosas claras! Tras la entrevista que Tilsa Lozano concedió a El show después del show, Jackson Mora, el hombre en cuestión y expareja de Olinda Castañeda, salió al frente para acabar con la controversia que se generó por su interés por la integrante del jurado El dúo perfecto.

Además, le envió un mensaje a Ethel Pozo. "No me interesa figuretear en pantalla. Si así lo hubiese querido, habría aceptado las invitaciones que me han hecho en diferentes medios", sostuvo.

