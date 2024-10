Carlos Cacho defiende así a Andrés Hurtado

“(¿Piensas ir a visitarlo?) Yo voy a coordinar con su gente de la manera que pueda estaré ahí (¿Tú sabes lo que es estar, digamos en esa situación?) Yo lo sé perfectamente y Andrés estuvo ahí conmigo (¿Él te fue a visitar? ¿Él iba a verte?) Él no me abandonó y me ayudó, me ayudó muchísimo en todo lo que pudo, por favor ¿qué está pasando? No puede ser la gente de esa manera, no puede comportarse la gente de esa manera tan poco empática ¿me entiendes? No lo soporto, no lo tolero y no lo apruebo”, sentenció.