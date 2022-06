Mabel reveló a Eusebio que Eus le dará su apellido a Salvador

El presidente no estuvo emocionado por la noticia, ya que siempre dudó por la paternidad del bebé. Eusebio dejó entrever que Salvador es de alguien más y Mabel se indignó por lo que dejó entrever el mandatario.

Mabel juró ir a la prensa a revelar el secreto de Eusebio si él continuaba pensando que Salvador no es hijo de Eus.

Eusebio no supo qué decir y se mantuvo firme en su forma de pensar. Sin embargo, ya no pudo ocultar su malestar al ver a Mabel en su casa y tampoco sabe cómo demostrar que el bebé no es su nieto.