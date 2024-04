Leopoldo quedó en shock con diagnóstico de Julio: "Requiere un trasplante"

Julio tuvo que sacar a la luz un secreto que tenía muy bien guardado y que pensó jamás revelar: que su hermano es Leopoldo Ramírez. Tras la revelación, Roberta se hizo muchas preguntas al respecto. "¿Por qué no me lo presentaste nunca? ¿Por qué no fue a nuestra boda? ¿Por qué no es el padrino de nuestra Patita?”, expresó y a lo que su pareja le explicó que su pariente es una mala persona y que no lo quiere cerca de su entorno.