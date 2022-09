Said Palao y Macarena Vélez: Alejandra Baigorria y su reacción en redes sociales tras reencuentro

Said Palao y si expareja Macarena Vélez están en boca de todos luego que fueron captados juntos en una notaría del distrito de Carmen de la Legua, en el Callao. El reencuentro generó diversos comentarios en las redes sociales y Alejandra Baigorria tuvo inesperada reacción en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, Said no compartió ni una historia o publicación en sus redes sociales. Vale la pena mencionar que, Alejandra aclaró que no está distanciada con su novio pese a que días atrás viajó sola a Miami para tomarse un tiempo a solas. Baigorria se reencontro con la mamá de Palao, María Rosa Castro durante sus vacaciones.