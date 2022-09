Alejandra Baigorria tras rumores sobre distanciamiento con Said Palao: "Nunca peleamos por nada"

Alejandra Baigorria se tomó unos días de vacaciones sin Said Palao al viajar a Miami inesperadamente previo al día de su cumpleaños. La combatiente decidió aclarar los rumores sobre un distanciamiento o ruptura sentimental con el hermano de Austin Palao a su regreso al programa.

"Yo me saco el ancho trabajando en mil cosas y a veces uno de olvida de uno, de engreirse y de regalarse. A veces uno es tacaño con uno mismo, se viene mi cumpleaños y dije ¿por qué no? Vamos a darnos un regalito y no cae mal", señaló la integrante de Esto es guerra sobre su inesperado viaje.