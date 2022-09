Said Palao "explotó" de cólera al quitarle 100 puntos por reclamo inválido contra Patricio Parodi

Said Palao no dudó en reclamar el triunfo de los guerreros al asegurar que Patricio Parodi cometió un error durante la competencia de Esto es guerra . La producción repitió las imágenes y tras evidenciar que no se hubo una equivocación y por esta razón los combatientes serían sancionados con 100 puntos menos.

"Patricio pone y saca el brazo y como siempre Francesco (árbitro) no lo sanciona. Pero lo acaba de tocar Patricio y una vez que lo pone encima no lo puede tocar. No hay lógica porque la barra al tiene que poner en el hueco. No hay lógica, no hay lógica", gritó el excapitán de los combatientes al escuchar la decisión de la producción.